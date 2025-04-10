«На себя посмотрите»: Волочкова выступила против введения самозапрета на алкоголь
Волочкова осудила депутатов за предложение ввести самозапрет на алкоголь
Анастасия Волочкова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Самозапрет на алкоголь и запрет турецких сериалов — это реальный бред. Вместо того чтобы заниматься политикой и решать вопросы государства, депутаты лезут в жизнь людей, особенно в творчество, считает балерина Анастасия Волочкова. Таким мнением она поделилась в беседе с Life.ru.
Турецкие сериалы — это же вообще абсурд полнейший. Люди добрые, вы посмотрите, что вы несёте со своих трибун! Какую чушь!
Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель
«Пусть каждый занимается своим делом!» – заявила Волочкова, адресовав свой призыв депутатам. Она отметила, что мир искусства живёт по своим законам, и призвала политиков не вторгаться на эту территорию, оставив творческих людей в покое.
«Лезете в алкоголь, ну слушайте, сами на себя посмотрите, пьёте ли вы, выражаетесь ли вы нецензурно», — отметила она.
Вместо того чтобы делать жизнь людей легче, вы её усложняете и хотите просто нажиться на людях. Вот что они хотят сделать. Каждый закон — это определённое им количество денег, поэтому уже они не знают, как глумиться и что ещё придумать. Я думаю, вот что будет дальше?
Также балерина отреагировала на новость о том, что некий депутат выступил с инициативой запретить мат в общественных местах, назвав это очередным проявлением абсурда. Она выразила недоумение по поводу необходимости комментировать подобные предложения.
«Люди, вы как собираетесь штрафовать людей, контролировать?» — заключила наша собеседница.
Напомним, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов сообщил о намерении предложить внедрение системы самозапрета на покупку алкогольных напитков. Он отметил, что подобный подход уже успешно применяется в сфере кредитования. Политик добавил, что данная инициатива поможет в достижении национальных целей, связанных со здоровым образом жизни.