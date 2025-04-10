«На себя посмотрите»: Волочкова выступила против введения самозапрета на алкоголь

Самозапрет на алкоголь и запрет турецких сериалов — это реальный бред. Вместо того чтобы заниматься политикой и решать вопросы государства, депутаты лезут в жизнь людей, особенно в творчество, считает балерина Анастасия Волочкова. Таким мнением она поделилась в беседе с Life.ru.

Турецкие сериалы — это же вообще абсурд полнейший. Люди добрые, вы посмотрите, что вы несёте со своих трибун! Какую чушь! Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель

«Пусть каждый занимается своим делом!» – заявила Волочкова, адресовав свой призыв депутатам. Она отметила, что мир искусства живёт по своим законам, и призвала политиков не вторгаться на эту территорию, оставив творческих людей в покое.

«Лезете в алкоголь, ну слушайте, сами на себя посмотрите, пьёте ли вы, выражаетесь ли вы нецензурно», — отметила она.

Вместо того чтобы делать жизнь людей легче, вы её усложняете и хотите просто нажиться на людях. Вот что они хотят сделать. Каждый закон — это определённое им количество денег, поэтому уже они не знают, как глумиться и что ещё придумать. Я думаю, вот что будет дальше? Анастасия Волочкова Российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель

Также балерина отреагировала на новость о том, что некий депутат выступил с инициативой запретить мат в общественных местах, назвав это очередным проявлением абсурда. Она выразила недоумение по поводу необходимости комментировать подобные предложения.

«Люди, вы как собираетесь штрафовать людей, контролировать?» — заключила наша собеседница.