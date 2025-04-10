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Регион
10 апреля, 10:51

«Бессмертный полк» снова зашагает по улицам России в 2025 году

Акция «Бессмертный полк» в России в 2025 году пройдёт в смешанном формате

Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдёт в смешанном формате: как онлайн, так и очно. Решение об этом будут принимать местные власти, сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

«Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие «Бессмертного полка» в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», — сказала она на пресс-конференции, посвящённой проведению акции в 2025 году.

День проведения шествия во всех регионах будет единым — 9 мая, а время местные власти определят самостоятельно.

Бессмертный полк пройдёт вместе с шествиями «Беларусь помнит» в 2025 году
Бессмертный полк пройдёт вместе с шествиями «Беларусь помнит» в 2025 году

Напомним, что в прошлом году памятную акцию отменили, так как оценили угрозу безопасности как слишком высокую. Но «Бессмертный полк» прошёл в онлайн-режиме, как уже делалось во время пандемии.

Александра Вишнякова
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