«Бессмертный полк» снова зашагает по улицам России в 2025 году
Акция «Бессмертный полк» в России в 2025 году пройдёт в смешанном формате
Обложка © ТАСС / Андрей Любимов
Акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдёт в смешанном формате: как онлайн, так и очно. Решение об этом будут принимать местные власти, сообщила сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.
«Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие «Бессмертного полка» в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», — сказала она на пресс-конференции, посвящённой проведению акции в 2025 году.
День проведения шествия во всех регионах будет единым — 9 мая, а время местные власти определят самостоятельно.
Напомним, что в прошлом году памятную акцию отменили, так как оценили угрозу безопасности как слишком высокую. Но «Бессмертный полк» прошёл в онлайн-режиме, как уже делалось во время пандемии.