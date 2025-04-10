Владельцы Lada массово столкнулись с проблемой — машины не рассчитаны на детские автолюльки

Родители сталкиваются с трудностями при перевозке детей в автомобилях Lada из-за слишком коротких ремней безопасности. Как выяснили наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ, стандартные автолюльки не удаётся надёжно зафиксировать в некоторых моделях, включая Lada Vesta, Granta и более старые версии.

В некоторых автомобилях Lada нельзя пристегнуть автолюльку из-за коротких ремней. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

В некоторых автомобилях Lada нельзя пристегнуть автолюльку из-за коротких ремней. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По словам молодой мамы, которая часто пользуется такси, ремней в этих автомобилях не хватает на 10–15 сантиметров, чтобы правильно закрепить детское кресло. Водители вынуждены искать выход: использовать самодельные удлинители, откидывать сиденье назад или менять ремни на более современные. Один из владельцев Lada подтвердил, что после замены старых ремней (образца 2016 года) проблема исчезла, а хозяин новой Vesta 2023 года и вовсе купил специальный удлинитель.

В АвтоВАЗе заявили, что детские люльки стандартных размеров должны корректно фиксироваться в Lada Vesta независимо от года выпуска и типа кузова. Однако компания готова провести дополнительную проверку и рассмотреть возможность доработки конструкции. Что касается старых моделей, в пресс-службе пояснили, что на момент их производства нормативы по детским креслам отсутствовали, поэтому соответствующие требования не закладывались в технические задания.