Зеленскому, которому привиделись «пленные китайцы», вынесли предупреждение
Эксперт Пинчук: Зеленского ждут последствия за слова о пленных китайцах
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Заявление Владимира Зеленского о якобы захваченных в плен гражданах Китая может иметь серьёзные последствия, учитывая стратегическую значимость Пекина в текущем конфликте. Об этом заявил Андрей Пинчук, первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) и полковник запаса.
Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что в современных условиях вооруженные конфликты все больше зависят от беспилотных технологий, и Китай играет ключевую роль в поставках комплектующих для дронов как для Украины, так и для России.
«Степень локализации в производстве дронов и средств радиоэлектронной борьбы такова, что Китай может существенно повлиять на исход конфликта, ограничив поставки своей продукции», — говорится в статье издания.
Ранее МИД Китая заявил, что Пекин не отправлял военных для участия в конфликте на Украине. В заявлении говорится, что Правительство КНР всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооружённого конфликта, избегать вовлечённости в какой бы то ни было форме, в том числе воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон.