Заявление Владимира Зеленского о якобы захваченных в плен гражданах Китая может иметь серьёзные последствия, учитывая стратегическую значимость Пекина в текущем конфликте. Об этом заявил Андрей Пинчук, первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) и полковник запаса.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что в современных условиях вооруженные конфликты все больше зависят от беспилотных технологий, и Китай играет ключевую роль в поставках комплектующих для дронов как для Украины, так и для России.

«Степень локализации в производстве дронов и средств радиоэлектронной борьбы такова, что Китай может существенно повлиять на исход конфликта, ограничив поставки своей продукции», — говорится в статье издания.