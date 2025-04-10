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Регион
10 апреля, 11:35

Зеленскому, которому привиделись «пленные китайцы», вынесли предупреждение

Эксперт Пинчук: Зеленского ждут последствия за слова о пленных китайцах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Заявление Владимира Зеленского о якобы захваченных в плен гражданах Китая может иметь серьёзные последствия, учитывая стратегическую значимость Пекина в текущем конфликте. Об этом заявил Андрей Пинчук, первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) и полковник запаса.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что в современных условиях вооруженные конфликты все больше зависят от беспилотных технологий, и Китай играет ключевую роль в поставках комплектующих для дронов как для Украины, так и для России.

«Степень локализации в производстве дронов и средств радиоэлектронной борьбы такова, что Китай может существенно повлиять на исход конфликта, ограничив поставки своей продукции», — говорится в статье издания.

Китай выступил с заявлением после призыва Путина о временном управлении на Украине
Китай выступил с заявлением после призыва Путина о временном управлении на Украине

Ранее МИД Китая заявил, что Пекин не отправлял военных для участия в конфликте на Украине. В заявлении говорится, что Правительство КНР всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зоны вооружённого конфликта, избегать вовлечённости в какой бы то ни было форме, в том числе воздерживаться от участия в военных операциях любой из сторон.

Марина Фещенко
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