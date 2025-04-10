Только для дропперов: В Госдуме рассказали о новом ограничении на снятие денег в банкоматах

Ограничение на снятие наличных в 50 тысяч рублей в сутки и 100 тысяч рублей в месяц коснётся не всех, а лишь дропперов — подставных лиц, обналичивающих преступные деньги. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что для большинства граждан России новая норма не создаст неудобств.

«Это не будет массовый запрет. Ограничение в 50 тысяч рублей будет только для тех, кто заподозрен в том, что его счёт используется для прогонки украденных денег. У нас есть так называемые дропперы, которые предоставляют свои счета для «прогонки» украденных денег», — отметил Аксаков в беседе с ТАСС.

Указанный закон Госдума приняла ещё в марте. Согласно ему банки будут обязаны защищать от мошенничества не только онлайн-платежи, но и процедуру снятия наличных в банкоматах. Если банк заподозрит, что деньги снимают обманом, выдача наличных может быть ограничена до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Также для тех, кто попал в специальную базу ЦБ как «жертва мошенников», будет установлено ограничение в 100 тысяч рублей в месяц. При этом клиента сразу уведомят о причинах.