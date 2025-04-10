Льготные программы помогли 3,8 млн российских семей купить своё собственное жильё

Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко и обсудил ипотечные программы, которые действуют в России. Последний доложил главе государства, что за пять лет подобные льготы помогли купить жильё 3,8 миллиона семей в стране.

«За пять лет – практически за период действия этих программ – 3,8 миллиона граждан получили поддержку через нас как оператора: это и льготная [ипотека], и семейная, и дальневосточная», — сказал Мутко.

Ранее Life.ru напомнил россиянам, что в стране на данным момент действует льготная ипотека под 3% годовых на срок до 25 лет. Её могут получить граждане, которые хотят купить загородную недвижимость на территории сельских поселений, посёлков и малых городов с населением не более 50 тысяч человек. Также есть возможность в 2025 году воспользоваться Арктической или Дальневосточной ипотекой до 20 лет и ставкой под 2%.