Зимняя или летняя? Автолюбителям дали важный совет по смене резины

Из-за резкого похолодания и выпадения снега в Москве и Подмосковье автолюбители оказались в затруднительном положении. Особенно сложно стало ездить тем, кто уже сменил шины на летние, хотя теперь они создают угрозу не только для себя, но и для транспортных средств на зимней резине. А ведь избежать проблем вполне можно было, уверен автоэксперт Никита Гудков.

Для этого нужно было заранее приобрести сезонный комплект шин на дисках. По словам собеседника интернет-издания Regions.ru, таким образом можно в кратчайшие сроки менять зимнюю резину на летнюю и обратно. Достаточно всего лишь заехать на 15 минут в автосервис.

«Это тот случай, который лишний раз подтверждает, что сезонный комплект нужно иметь на дисках, в собранном виде, а не менять только шины», — подчеркнул специалист.