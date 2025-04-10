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10 апреля, 14:20

Зимняя или летняя? Автолюбителям дали важный совет по смене резины

Автоэксперт Гудков призвал водителей приобрести сезонный комплект шин на дисках

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

Снег в Москве. Обложка © Life.ru

Из-за резкого похолодания и выпадения снега в Москве и Подмосковье автолюбители оказались в затруднительном положении. Особенно сложно стало ездить тем, кто уже сменил шины на летние, хотя теперь они создают угрозу не только для себя, но и для транспортных средств на зимней резине. А ведь избежать проблем вполне можно было, уверен автоэксперт Никита Гудков.

Для этого нужно было заранее приобрести сезонный комплект шин на дисках. По словам собеседника интернет-издания Regions.ru, таким образом можно в кратчайшие сроки менять зимнюю резину на летнюю и обратно. Достаточно всего лишь заехать на 15 минут в автосервис.

«Это тот случай, который лишний раз подтверждает, что сезонный комплект нужно иметь на дисках, в собранном виде, а не менять только шины», — подчеркнул специалист.

Водителям объяснили, как понять, что настало время перехода на летнюю резину
Водителям объяснили, как понять, что настало время перехода на летнюю резину

Ранее автоэксперт перечислил главные ошибки при хранении шин, которые разрушают резину. В частности, водителей призвали не хранить их на балконе.

Борис Эльфанд
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