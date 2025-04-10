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10 апреля, 13:20

У белоголовых орланов Ларисы и Валеры родился Трамп

В ростовском парке «Малинки» птенца белоголового орлана хотят назвать Трамп

Птенец орлана из «Малинок». Обложка © Telegram / Donnews

Птенец орлана из «Малинок». Обложка © Telegram / Donnews

В Ростовской области может появиться свой Трамп. Детёныш впервые родился в парке пернатых «Малинки» у белоголовых орланов Ларисы и Валеры. Этот вид птиц редко размножается в неволе.

Птенец орлана из «Малинок». Видео © Telegram / Donnews

Птенец белоголового орлана появился на свет 7 апреля и стал результатом многолетних усилий сотрудников парка. Директор по развитию Южного парка птиц Элеонора Моргунова рассказала журналистам, что малыша хотят назвать Трамп или Меланья, как символ потепления отношений между Россией и США.

Полюбоваться птенчиком можно будет только летом, когда он окрепнет. А сейчас детёныша выхаживают и создают необходимые условия его родителям. Взрослые орланы очень агрессивны в период пополнения семейства, поэтому сотрудникам приходится проявлять терпение и внимание. Самка кормит своего первенца красной рыбой, говядиной и грызунами.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в зелёных зонах Москвы вводится режим тишины, так как в жизни птиц начинается ключевой этап — период гнездования и выведения потомства. Данный период продлится до 31 июля.

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Татьяна Миссуми
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