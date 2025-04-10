У белоголовых орланов Ларисы и Валеры родился Трамп

В Ростовской области может появиться свой Трамп. Детёныш впервые родился в парке пернатых «Малинки» у белоголовых орланов Ларисы и Валеры. Этот вид птиц редко размножается в неволе.

Птенец орлана из «Малинок». Видео © Telegram / Donnews

Птенец белоголового орлана появился на свет 7 апреля и стал результатом многолетних усилий сотрудников парка. Директор по развитию Южного парка птиц Элеонора Моргунова рассказала журналистам, что малыша хотят назвать Трамп или Меланья, как символ потепления отношений между Россией и США.

Полюбоваться птенчиком можно будет только летом, когда он окрепнет. А сейчас детёныша выхаживают и создают необходимые условия его родителям. Взрослые орланы очень агрессивны в период пополнения семейства, поэтому сотрудникам приходится проявлять терпение и внимание. Самка кормит своего первенца красной рыбой, говядиной и грызунами.