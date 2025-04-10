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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 13:28

Офис Зеленского прочертил России «красную линию» по мирным переговорам

Замглавы офиса Зеленского Палиса: Ограничения размера ВСУ станут красной линией

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заверил, что Киев никогда не согласится ограничить численность своей армии и её боеготовность, даже если речь будет идти о возможности завершить военный конфликт. Об этом политик заявил в беседе с Reuters.

«Это принципиальная позиция Украины: никто... не будет диктовать Украине, какие вооружённые силы у неё должны быть», — пояснил Палиса агентству.

Он подчеркнул, что возможное введение ограничений для украинской армии станет «красной линией», после которой переговоры будут невозможны. По словам Палисы, эта позиция уже доведена киевскими властями до Вашингтона.

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Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский обязан добиться прямых переговоров с Москвой об урегулировании конфликта. По мнению нардепа, Киев не должен ждать пинка от неких «посредников», коим сейчас выступает президент США.

Татьяна Миссуми
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