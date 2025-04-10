Офис Зеленского прочертил России «красную линию» по мирным переговорам

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заверил, что Киев никогда не согласится ограничить численность своей армии и её боеготовность, даже если речь будет идти о возможности завершить военный конфликт. Об этом политик заявил в беседе с Reuters.

«Это принципиальная позиция Украины: никто... не будет диктовать Украине, какие вооружённые силы у неё должны быть», — пояснил Палиса агентству.

Он подчеркнул, что возможное введение ограничений для украинской армии станет «красной линией», после которой переговоры будут невозможны. По словам Палисы, эта позиция уже доведена киевскими властями до Вашингтона.