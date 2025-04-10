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10 апреля, 13:29

Звезду «Солнечного удара» Владимира Алфёрова не могут похоронить три недели

Владимир Алфёров. Обложка © Кадр из фильма «Солнечный удар», режиссер Никита Михалков, сценаристы Никита Михалков, Владимир Моисеенко, Александр Адабашьян и др. / Kinopoisk

Владимир Алфёров. Обложка © Кадр из фильма «Солнечный удар», режиссер Никита Михалков, сценаристы Никита Михалков, Владимир Моисеенко, Александр Адабашьян и др. / Kinopoisk

Актёр Владимир Алфёров, исполнивший роль белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», скончался в середине марта в Болгарии. Как сообщила ИА Регнум его близкая подруга, тело актёра до сих пор не похоронено из-за отсутствия родственников.

«Но, насколько мне известно, близких родственников у него не осталось, были какие-то родственники по линии его мамы Алфёровой Марии Юрьевны и линии его родных братьев — Сергея и Алексея. Я надеюсь, нам удастся найти хоть кого-то как можно скорее», — сказала знакомая актёра.

На 99-м году жизни умер актёр Юрий Максимов
На 99-м году жизни умер актёр Юрий Максимов

Напомним, Владимир Алфёров умер на 59-м году жизни. Он известен по роли белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Артист скончался 13 марта, но об этом стало известно только сейчас из его обновлённого профиля на сайте про кино.

Александра Мышляева
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