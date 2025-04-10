Звезду «Солнечного удара» Владимира Алфёрова не могут похоронить три недели

Актёр Владимир Алфёров, исполнивший роль белогвардейца в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», скончался в середине марта в Болгарии. Как сообщила ИА Регнум его близкая подруга, тело актёра до сих пор не похоронено из-за отсутствия родственников.

«Но, насколько мне известно, близких родственников у него не осталось, были какие-то родственники по линии его мамы Алфёровой Марии Юрьевны и линии его родных братьев — Сергея и Алексея. Я надеюсь, нам удастся найти хоть кого-то как можно скорее», — сказала знакомая актёра.