Военкоры сообщили о мощном прилёте в Днепропетровске

В Днепропетровске прогремел мощный взрыв. Сообщается об ударе баллистической ракеты по объекту в городе.

«Мощный взрыв в Днепропетровске, в городе ревёт воздушная тревога. С места прилета поднимается густой столб чёрного дыма. Сообщается об ударе баллистической ракеты по объекту врага», — говорится в публикации телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».