Военкоры сообщили о мощном прилёте в Днепропетровске
В Днепропетровске прогремел мощный взрыв. Сообщается об ударе баллистической ракеты по объекту в городе.
«Мощный взрыв в Днепропетровске, в городе ревёт воздушная тревога. С места прилета поднимается густой столб чёрного дыма. Сообщается об ударе баллистической ракеты по объекту врага», — говорится в публикации телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Напомним, что объекты в Днепропетровске подверглись атаке ВС России накануне. Сообщалось, что в городе прогремело около десяти взрывов.
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