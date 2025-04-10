Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 13:55

Военкоры сообщили о мощном прилёте в Днепропетровске

В Днепропетровске прогремел мощный взрыв. Сообщается об ударе баллистической ракеты по объекту в городе.

«Мощный взрыв в Днепропетровске, в городе ревёт воздушная тревога. С места прилета поднимается густой столб чёрного дыма. Сообщается об ударе баллистической ракеты по объекту врага», — говорится в публикации телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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Напомним, что объекты в Днепропетровске подверглись атаке ВС России накануне. Сообщалось, что в городе прогремело около десяти взрывов.

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Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Юрий Лысенко
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