Робот впервые обокрал человека, жертва – 30-летний россиянин

Тридцатилетний житель Ногинска внезапно потерял доступ к мессенджерам, социальным сетям, порталу «Госуслуги» и банковскому приложению на своём смартфоне. Оказалось, что атаки на его персональные данные были осуществлены с помощью робота, использующего искусственный интеллект (ИИ), рассказал Regions.ru эксперт в области компьютерной безопасности Алексей Максаков.

«Глобальной задачей любого мошенника в Сети является в конечном счёте получение денег. В погоне за этой целью хороши все средства: от получения прямого доступа к счетам жертвы, до обходных путей с использованием угроз, шантажа и даже привлечением третьих лиц», — поясняет эксперт.

Злоумышленники всё чаще прибегают к помощи ИИ, который способен подбирать даже сложные пароли всего за 10-15 минут. То, что раньше требовало недель и месяцев работы инженеров и программистов, теперь делается за считанные секунды. Это открывает новые горизонты для аферистов, знакомых с современными технологиями.

«Алгоритмы ИИ серьёзно облегчили доступ к персональным данным. Методики, подобные PassGAN, изучили огромные массивы раскрытых хакерами баз паролей и теперь умеют предсказывать вероятные комбинации шифров», — говорит ИТ-специалист.