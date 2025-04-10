Стало известно, почему запикали слово «аборт» в шоу «Беременна по обману»
Телеканал «Ю» запикал слово «аборт» из-за Google, а не ради семейных ценностей
Телеканал «Ю» объяснил запикивание слова «аборт». Обложка © freepik
Телеканал «Ю» запикал слово «аборт» в эфире телешоу «Беременна по обману» вовсе не из-за традиционных ценностей, а чтобы соответствовать требованиям Google. Об этом пишет издание «Подъём» со ссылкой на представителя канала.
«Слово «аборт» мы заглушили только на YouTube, в эфир вышло без мьюта. Это обосновано политикой видеосервиса, который может снижать монетизацию и реже выдавать в рекомендациях ролики с «негативным контентом», — пояснил собеседник издания.
Напомним, телеканал «Ю» запикал слово «аборт» в одном из выпусков реалити-шоу «Беременна по обману», где приводятся истории женщин, которые ждут ребёнка от женатых мужчин. В Сети тут же появилась версия, что авторы программы боятся привлечения к ответственности за пропаганду абортов.