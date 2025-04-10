Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 15:03

Стало известно, почему запикали слово «аборт» в шоу «Беременна по обману»

Телеканал «Ю» запикал слово «аборт» из-за Google, а не ради семейных ценностей

Телеканал «Ю» объяснил запикивание слова «аборт». Обложка © freepik

Телеканал «Ю» объяснил запикивание слова «аборт». Обложка © freepik

Телеканал «Ю» запикал слово «аборт» в эфире телешоу «Беременна по обману» вовсе не из-за традиционных ценностей, а чтобы соответствовать требованиям Google. Об этом пишет издание «Подъём» со ссылкой на представителя канала.

«Слово «аборт» мы заглушили только на YouTube, в эфир вышло без мьюта. Это обосновано политикой видеосервиса, который может снижать монетизацию и реже выдавать в рекомендациях ролики с «негативным контентом», — пояснил собеседник издания.

Минздрав РФ сообщил о снижении количества абортов за последние 10 лет
Минздрав РФ сообщил о снижении количества абортов за последние 10 лет

Напомним, телеканал «Ю» запикал слово «аборт» в одном из выпусков реалити-шоу «Беременна по обману», где приводятся истории женщин, которые ждут ребёнка от женатых мужчин. В Сети тут же появилась версия, что авторы программы боятся привлечения к ответственности за пропаганду абортов.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar