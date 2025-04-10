Стало известно, почему запикали слово «аборт» в шоу «Беременна по обману»

Телеканал «Ю» запикал слово «аборт» в эфире телешоу «Беременна по обману» вовсе не из-за традиционных ценностей, а чтобы соответствовать требованиям Google. Об этом пишет издание «Подъём» со ссылкой на представителя канала.

«Слово «аборт» мы заглушили только на YouTube, в эфир вышло без мьюта. Это обосновано политикой видеосервиса, который может снижать монетизацию и реже выдавать в рекомендациях ролики с «негативным контентом», — пояснил собеседник издания.