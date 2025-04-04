В реалити-шоу «Беременна по обману» запикали слово «аборт»
Телеканал «Ю» заглушил слово «аборт» в эфире шоу «Беременна по обману»
Телеканал «Ю» выступил против абортов. Обложка © freepik
Телеканал «Ю» решил не устраивать публичную пропаганду и запикал слово «аборт» в одном из выпусков реалити-шоу «Беременна по обману», где приводятся истории женщин, которую ждут ребёнка от женатых мужчин. Хотя по контексту совершенно понятно, о чём идёт речь, однако телеканал не стал ждать обвинений в пропаганде абортов.
«В больнице мне сделали УЗИ, срок — 12 недель. Мне сказали, что сделать *** ещё не поздно, но я не знала, что мне делать и запаниковала. <...> Я так и не могла решить, делать мне *** или нет», — говорит в кадре одна из участниц проекта.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России свыше 37 тысяч женщин сохранили беременность и отказались делать аборт в прошлом году после индивидуальной беседы с ними врачей. В Госдуме предложили проводить аборты только по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Авторы инициативы уверены, что в России нужен государственный контроль за подобными процедурами.