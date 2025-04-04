В реалити-шоу «Беременна по обману» запикали слово «‎аборт»

Телеканал «Ю» решил не устраивать публичную пропаганду и запикал слово «аборт» в одном из выпусков реалити-шоу «Беременна по обману», где приводятся истории женщин, которую ждут ребёнка от женатых мужчин. Хотя по контексту совершенно понятно, о чём идёт речь, однако телеканал не стал ждать обвинений в пропаганде абортов.

«В больнице мне сделали УЗИ, срок — 12 недель. Мне сказали, что сделать *** ещё не поздно, но я не знала, что мне делать и запаниковала. <...> Я так и не могла решить, делать мне *** или нет», — говорит в кадре одна из участниц проекта.