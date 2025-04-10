«Встретились и накрыло»: Песков рассказал о знакомстве с Навкой

К 50-летию Татьяны Навки на Первом канале покажут фильм о легендарной российской фигуристке. Журналисты поспрашивали её близких о том, как их жизнь изменило знакомство со спортсменкой. Её муж, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассказал, что впервые они встретились на дне рождения у их общего знакомого.

По его словам, знакомство с Навкой было для него как «удар током». После этого они целый год не пересекались, но тот самый приятель, вновь став на год старше, опять пригласил их обоих к себе на именины.

«А потом встретились снова у того же товарища на дне рождения. И вот там уже накрыло», — вспоминает государственный деятель.

Энтузиазм, с которым Навка отдаётся своей работе, всегда удивлял Пескова. Он рассказал, что за неделю до премьеры своих ледовых шоу его жена вообще не ест и не спит, полностью сосредотачиваясь на деле. Она уделяет внимание каждой детали в программе, за что её уважают и ценят коллеги.

«Когда она работает над шоу, наступает неделя, когда она перестает вообще спать. Ну час в сутки может себе позволить. Доводит себя до состояния просто… нервного срыва», — поделился Песков в интервью для фильма «Она».