На камеру попала страшная смерть россиянина в яме с водой на глазах у толпы

В Тверской области мужчина утонул в яме с водой, расположенной в центре города. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл около 13 часов дня, когда житель Конаково поскользнулся и упал в яму рядом с магазином «Завхоз».

Мужчина утонул в яме с водой в Тверской области. Видео © SHOT

Он попытался выбраться самостоятельно, но безуспешно и скончался на месте. По предварительным данным, погибшему было около 60 лет.

По данным журналистов, водоканал проводил работы по замене труб в коллекторе на данном месте и яма была изначально огорожена, однако кто-то снял сигнальную ленту. Местные жители отмечают, что после трагедии территорию снова огородили.