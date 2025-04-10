На камеру попала страшная смерть россиянина в яме с водой на глазах у толпы
SHOT: Мужчина утонул в яме с водой в центре Конаково Тверской области
В Тверской области мужчина утонул в яме с водой, расположенной в центре города. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл около 13 часов дня, когда житель Конаково поскользнулся и упал в яму рядом с магазином «Завхоз».
Мужчина утонул в яме с водой в Тверской области. Видео © SHOT
Он попытался выбраться самостоятельно, но безуспешно и скончался на месте. По предварительным данным, погибшему было около 60 лет.
По данным журналистов, водоканал проводил работы по замене труб в коллекторе на данном месте и яма была изначально огорожена, однако кто-то снял сигнальную ленту. Местные жители отмечают, что после трагедии территорию снова огородили.
Ранее Life.ru рассказал о гибели двух российских туристов на Кубе. Они утонули в Атлантическом океане на пляже в Варадеро. Мужчину и женщину утянуло волнами, они пошли купаться несмотря на предупреждающий жёлтый флаг. Его изначально установили на берегу для туристов.