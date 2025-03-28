Появились последние кадры, снятые утонувшей в Хургаде россиянкой из Выборга

Появились последние кадры, которые сняла перед смертью жительница Выборга, утонувшая в батискафе в Хургаде во время отпуска. Снимки были сделаны два дня назад.

Погибшая россиянка прилетела на отдых с семьёй. Тот роковой день унёс также жизни её дочери и сына. Отец семейства и второй сын выжили, сейчас они находятся в больнице. RT удалось узнать, что в семье воспитывались двое мальчиков-близнецов, а утонувшая девочка занималась вокалом и выступала на мероприятиях в своём городе.