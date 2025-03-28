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Регион
28 марта, 15:07

Появились последние кадры, снятые утонувшей в Хургаде россиянкой из Выборга

Появились последние кадры, которые сняла перед смертью жительница Выборга, утонувшая в батискафе в Хургаде во время отпуска. Снимки были сделаны два дня назад.

Погибшая в батискафе россиянка сняла вид на пляж из отеля. Видео © Telegram / RT на русском

Погибшая россиянка прилетела на отдых с семьёй. Тот роковой день унёс также жизни её дочери и сына. Отец семейства и второй сын выжили, сейчас они находятся в больнице. RT удалось узнать, что в семье воспитывались двое мальчиков-близнецов, а утонувшая девочка занималась вокалом и выступала на мероприятиях в своём городе.

Сделанная из самолёта фотография Хургады. Фото © Telegram / RT на русском

Сделанная из самолёта фотография Хургады. Фото © Telegram / RT на русском

Напомним, трагедия с прогулочным батискафом «Синдбад» случилась на популярном египетском курорте 27 марта. Судно затонуло, когда на борту находились 45 человек, в результате шесть из них погибли, включая двоих детей. Также 27 туристов пострадали, но смогли выбраться. Как стало известно, члены экипажа «подлодки» признались, что не умеют плавать. По актуальной информации, в настоящее время в больницах Хургады с различными травмами остаются восемь наших соотечественников.

Названа роковая ошибка, которая обернулась жуткой гибелью россиян на батискафе в Египте
Названа роковая ошибка, которая обернулась жуткой гибелью россиян на батискафе в Египте
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cindbadsubmarines.com

Юрий Лысенко
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