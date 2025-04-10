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Регион
10 апреля, 19:17

Многодетные семьи смогут бесплатно ходить в парки и музеи в любые дни

Мишустин: В России многодетные семьи смогут бесплатно посещать парки и музеи

Многодетная семья (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Blik Sergey

Многодетная семья (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Blik Sergey

Многодетные семьи смогут бесплатно ходить в музеи, и на выставке без ограничений по дням. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Глава кабмина напомнил, что семьи, в которых трое и более детей, в соответствии с распоряжением президента, могут на бесплатной основе посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки в любом регионе. Однако ряд подобных учреждений устанавливает для таких посещений определённый график, под который могут подстроиться не все.

«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто», — сообщил Мишустин.

Информация о доступных объектах культуры будет регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений, а также появится в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Как отметил глава правительства, эта мера позволит семьям более гибко планировать культурный досуг и даст детям возможность лучше узнать историю и культуру разных регионов России. Решение было принято в рамках исполнения указа президента о поддержке многодетных семей.

Для получения льготы достаточно предъявить документ, подтверждающий статус многодетной семьи. Новые правила распространяются на государственные учреждения культуры, в то время как частные организации могут устанавливать собственные условия посещения.

В России отчитались о росте числа многодетных семей
В России отчитались о росте числа многодетных семей

А 8 апреля состоялось стратегическое совещание правительства по вопросу развития электроэнергетики России. Главным вопросом стало обеспечение надёжного и доступного электроснабжения на внутреннем рынке страны. Михаил Мишустин особо акцентировал внимание на необходимости сохранить низкую цену на электричество, как одно из ключевых преимущество нашей страны на фоне других стран мира.

Юрий Лысенко
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