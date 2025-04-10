Многодетные семьи смогут бесплатно ходить в парки и музеи в любые дни

Многодетные семьи смогут бесплатно ходить в музеи, и на выставке без ограничений по дням. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Глава кабмина напомнил, что семьи, в которых трое и более детей, в соответствии с распоряжением президента, могут на бесплатной основе посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки в любом регионе. Однако ряд подобных учреждений устанавливает для таких посещений определённый график, под который могут подстроиться не все.

«Правительство утвердило правила для таких организаций, которые находятся в ведении федеральных государственных органов. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто», — сообщил Мишустин.

Информация о доступных объектах культуры будет регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений, а также появится в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Как отметил глава правительства, эта мера позволит семьям более гибко планировать культурный досуг и даст детям возможность лучше узнать историю и культуру разных регионов России. Решение было принято в рамках исполнения указа президента о поддержке многодетных семей.

Для получения льготы достаточно предъявить документ, подтверждающий статус многодетной семьи. Новые правила распространяются на государственные учреждения культуры, в то время как частные организации могут устанавливать собственные условия посещения.