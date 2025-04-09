В России отчитались о росте числа многодетных семей

В России число многодетных семей увеличилось на 1,1% в прошлом году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании коллегии Минтруда в среду, 9 апреля.

«Поддержка многодетных семей является приоритетом нашей работы. В прошлом году нам удалось сохранить положительную динамику — количество третьих и последующих детей выросло на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Социологические исследования показывают, что все больше россиян рассматривают многодетную семью как оптимальную модель», — подчеркнул он.