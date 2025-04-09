В России отчитались о росте числа многодетных семей
Глава Минтруда Котяков: В 2024 году число многодетных семей в РФ выросло на 1,1%
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В России число многодетных семей увеличилось на 1,1% в прошлом году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании коллегии Минтруда в среду, 9 апреля.
«Поддержка многодетных семей является приоритетом нашей работы. В прошлом году нам удалось сохранить положительную динамику — количество третьих и последующих детей выросло на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Социологические исследования показывают, что все больше россиян рассматривают многодетную семью как оптимальную модель», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что работающих россиянок с детьми могут освободить от подоходного налога. Согласно проекту, женщины до 30 лет не должны платить НДФЛ, если они родили или усыновили первого ребёнка. При этом их доход не должен быть больше трёхкратного объёма МРОТ. Кроме того, Life.ru сообщал, что почти 400 тысячам многодетных матерей пересчитают пенсии.