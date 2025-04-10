Пенсионеру-охраннику, спасшему детей в лагере от наркомана, изменили приговор

В Нижнем Новгороде из-под стражи освободили 70-летнего охранника лагеря, который спас детей от наркомана, ворвавшегося на территорию. Павлу Червякову изначально дали 5,5 года строгого режима, но дело пересмотрели и назначили ему год ограничения свободы. Такое постановление вынес Нижегородский областной суд.

После инцидента на сторону Павла Борисовича встала вся Россия. Представители лагеря тоже заступились за своего сотрудника и назвали Червякова героем. Следствие же обвинило мужчину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Шумиха за охранника в итоге дошла до Государственной думы, и прокуратура Балахны, которая ранее требовала для Червякова 8 лет тюрьмы, выступила с апелляционным представлением. Представители попросили отменить приговор и рассмотреть дело по другой статье УК. В итоге сегодня Павла Червякова отпустили из-под стражи.

«Замечательные люди у нас в стране, они поддержали нас, не дали упасть духом. Спасибо односельчанам — это из нашего посёлка пошла волна, которая превратилась в цунами. У нас замечательный посёлок, приезжайте все в гости!», — сказала жена Павла Борисовича после суда.