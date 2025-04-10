Пенсионеру-охраннику, спасшему детей в лагере от наркомана, изменили приговор
В Нижнем Новгороде отпустили пенсионера, которому дали 5,5 года за защиту детей
В Нижнем Новгороде из-под стражи освободили 70-летнего охранника лагеря, который спас детей от наркомана, ворвавшегося на территорию. Павлу Червякову изначально дали 5,5 года строгого режима, но дело пересмотрели и назначили ему год ограничения свободы. Такое постановление вынес Нижегородский областной суд.
После инцидента на сторону Павла Борисовича встала вся Россия. Представители лагеря тоже заступились за своего сотрудника и назвали Червякова героем. Следствие же обвинило мужчину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Шумиха за охранника в итоге дошла до Государственной думы, и прокуратура Балахны, которая ранее требовала для Червякова 8 лет тюрьмы, выступила с апелляционным представлением. Представители попросили отменить приговор и рассмотреть дело по другой статье УК. В итоге сегодня Павла Червякова отпустили из-под стражи.
«Замечательные люди у нас в стране, они поддержали нас, не дали упасть духом. Спасибо односельчанам — это из нашего посёлка пошла волна, которая превратилась в цунами. У нас замечательный посёлок, приезжайте все в гости!», — сказала жена Павла Борисовича после суда.
История охранника Червякова затронула и партию ЛДПР. Представители были недовольны решением суда, пообещали найти для пенсионера самого лучшего адвоката и требовали пересмотреть дело. Напомним, что в посёлке Большое Козино охранник защитил детей от наркомана Андрея Махова, который пьяным ворвался в детский лагерь. Мужчина вступил с ним в схватку и ударил неадеквата металлической трубой. В итоге Махов убежал с территории и умер в лесу от полученных травм.
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