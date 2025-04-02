Сутенёршу, поставлявшую школьниц экс-гендиру ЧЭМК, осудили на 3 года и отпустили домой
В Челябинске суд приговорил к 3 годам сутенёршу, поставлявшую детей гендиру ЧЭМК
Павел Ходоровский. Обложка © ТАСС / URA.ru / Вадим Ахметов
Калининский районный суд Челябинска приговорил к трём годам колонии общего режима сутенёршу Дарью Филичкину, которая «поставляла» несовершеннолетних для интимных забав Павлу Ходоровскому в те годы, когда он занимал должность генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом сообщает URA.ru.
«Суд приговорил признать Филичкину виновной по п. в ч. 2 ст. 241 УК РФ. Назначить ей наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья.
При этом приговор отложен до того момента, когда ребёнку Филичкиной исполнится 14 лет. Это произойдёт в 2034 году. Судья уточнила, что тогда сама подсудимая или надзорные органы могут обратиться с ходатайством смены наказания на более мягкое.
Защита сутенёрши отметила, что приговор их устроил. Так, адвокаты смогли добиться переквалификации статьи на менее серьёзную.
Напомним, о задержании Ходоровского по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетними стало известно 11 июня. Против него возбудили уголовное дело. Позднее в телефоне гендиректора ЧЭМК нашли порнографию с детьми. Филичкину также задержали в июне. Выяснилось, что она подсаживала девушек на наркотики, а позже убеждала отдаться педофилу прямо на заводе. Самого Ходоровского суд признал виновным и приговорил к четырём годам условно с испытательным сроком три года.