Сутенёршу, поставлявшую школьниц экс-гендиру ЧЭМК, осудили на 3 года и отпустили домой

Калининский районный суд Челябинска приговорил к трём годам колонии общего режима сутенёршу Дарью Филичкину, которая «поставляла» несовершеннолетних для интимных забав Павлу Ходоровскому в те годы, когда он занимал должность генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Об этом сообщает URA.ru.

«Суд приговорил признать Филичкину виновной по п. в ч. 2 ст. 241 УК РФ. Назначить ей наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья.

При этом приговор отложен до того момента, когда ребёнку Филичкиной исполнится 14 лет. Это произойдёт в 2034 году. Судья уточнила, что тогда сама подсудимая или надзорные органы могут обратиться с ходатайством смены наказания на более мягкое.