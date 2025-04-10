Ещё один россиянин получил штраф за неуважение к гимну РФ
Мужчину, не вставшего во время исполнения гимна РФ в КЧР, оштрафовали на 2 тыс.
Суд оштрафовал россиянина, который не встал при гимне РФ. Обложка © freepik / rawpixel.com
В Карачаево-Черкесии суд оштрафовал на две тысячи рублей мужчину, который без уважительной причины не встал во время исполнения государственного гимна. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
«Рассмотрено дело в отношении 20-летнего жителя города Черкесска о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.10 КоАП РФ, то есть нарушение порядка официального использования Государственного гимна Российской Федерации», — сказано в тексте.
25 января гражданин присутствовал на спортивном мероприятии. Когда заиграл гимн РФ, он продолжил сидеть, чем продемонстрировал своё пренебрежительно отношение к нему. Суд признал мужчину виновным. Сам он на заседание не явился и объяснять свой поступок не стал.
Как сообщалось, шестеро жителей Карачаево-Черкесии намеренно не встали во время исполнения гимна России на спортивном соревновании. На них составили административные протоколы по статье о нарушении порядка официального использования государственных символов России.