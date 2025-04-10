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10 апреля, 19:12

Экс-король Испании подал иск о защите достоинства против бывшей любовницы

Почётный король Испании Хуан Карлос I. Обложка © Wikipedia / Irekia

Почётный король Испании Хуан Карлос I. Обложка © Wikipedia / Irekia

Почётный король Испании Хуан Карлос I инициировал судебный процесс против своей бывшей возлюбленной Коринны цу Сайн-Витгенштейн (в девичестве Ларсен) и её экс-адвоката Данте Каноники. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на источники в окружении экс-монарха.

«Хуан Карлос I подал в швейцарский суд иск по предполагаемым преступлениям против чести в отношении своей бывшей партнёрши Коринны Ларсен и её бывшего адвоката — женевского юриста Данте Каноники», — пишет издание.

Согласно данным издания, иск касается заявлений и информации, которые, по мнению Хуана Карлоса, были распространены Ларсен и Каноникой и причинили вред его репутации. Указывается, что на протяжении нескольких лет адвокаты экс-короля рекомендовали ему избегать судебных разбирательств с Ларсен, которая ранее потерпела неудачу в деле о домогательствах и слежке против него в британском суде.

По данным швейцарской прокуратуры, в 2008 году Хуан Карлос получил 65 миллионов евро от министерства финансов Саудовской Аравии, которые в 2012 году перевёл своей тогдашней партнёрше Коринне Ларсен через панамский фонд Lucum. Эти средства были оформлены как безвозвратный подарок и позже оказались на офшорных счетах Ларсен в банке на Багамах и в Нью-Йорке. Управляющим фондом Lucum был Каноника. Ларсен отказалась вернуть деньги, несмотря на просьбы экс-короля. В 2021 году швейцарская прокуратура закрыла дело о возможной отмывке денег, не обнаружив признаков преступления.

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Ранее Life.ru рассказывал, что житель Уфы решил отомстить своей бывшей возлюбленной за шантаж, опубликовав её интимные фотографии и видео в сторис в Telegram. В результате было возбуждено уголовное дело за распространение личных изображений. В ответ он подал заявление в полицию о побоях от неизвестных, а также на свою бывшую любовницу за клевету.

Александра Мышляева
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