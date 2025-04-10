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10 апреля, 15:32

«АвтоВАЗ» отправил первые демонстрационные Lada Iskra в автосалоны

Lada Iskra. Обложка © Telegram / Поладим с Lada

Lada Iskra. Обложка © Telegram / Поладим с Lada

Компания «АвтоВАЗ» доставила первые Lada Iskra в дилерские центры, возможно, речь пока идёт только о демонстрационных образцах, так как массовый выпуск модели начнётся 19 апреля. Автосалонам должны поступить авто в двух расцветках: синей «Капитан» и оранжевой «Табаско».

Как пишет портал «Сделано у нас», дилерские центры получат топовые версии Lada Iskra, которые имеют противотуманные фары, легкосплавные диски, ручки и зеркала под цвет кузова. Окончательная цена машины будет зависеть от комплектации и её модификации.

Владельцы Lada массово столкнулись с проблемой — машины не рассчитаны на детские автолюльки
Владельцы Lada массово столкнулись с проблемой — машины не рассчитаны на детские автолюльки

Напомним, глава компании Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» намерен запустить массовое производство новой модели Lada Iskra 19 апреля 2025 года. Также в июне 2025 года состоится мировая премьера нового кроссовера, который был создан на российской платформе Vesta.

Татьяна Миссуми
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