«АвтоВАЗ» отправил первые демонстрационные Lada Iskra в автосалоны

Компания «АвтоВАЗ» доставила первые Lada Iskra в дилерские центры, возможно, речь пока идёт только о демонстрационных образцах, так как массовый выпуск модели начнётся 19 апреля. Автосалонам должны поступить авто в двух расцветках: синей «Капитан» и оранжевой «Табаско».

Как пишет портал «Сделано у нас», дилерские центры получат топовые версии Lada Iskra, которые имеют противотуманные фары, легкосплавные диски, ручки и зеркала под цвет кузова. Окончательная цена машины будет зависеть от комплектации и её модификации.