«АвтоВАЗ» отправил первые демонстрационные Lada Iskra в автосалоны
Lada Iskra. Обложка © Telegram / Поладим с Lada
Компания «АвтоВАЗ» доставила первые Lada Iskra в дилерские центры, возможно, речь пока идёт только о демонстрационных образцах, так как массовый выпуск модели начнётся 19 апреля. Автосалонам должны поступить авто в двух расцветках: синей «Капитан» и оранжевой «Табаско».
Как пишет портал «Сделано у нас», дилерские центры получат топовые версии Lada Iskra, которые имеют противотуманные фары, легкосплавные диски, ручки и зеркала под цвет кузова. Окончательная цена машины будет зависеть от комплектации и её модификации.
Напомним, глава компании Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» намерен запустить массовое производство новой модели Lada Iskra 19 апреля 2025 года. Также в июне 2025 года состоится мировая премьера нового кроссовера, который был создан на российской платформе Vesta.