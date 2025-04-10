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Регион
10 апреля, 15:48
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Путин: В России можно решить вопрос с жильём лучше, чем при царе или в СССР

В России можно в полном объёме закрыть вопрос с обеспечением жильём граждан, так как для этого есть все необходимые ресурсы. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин во время встречи с руководителем ДОМ.РФ Виталием Мутко.

Владимир Путин и Виталий Мутко. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У нас есть все основания полагать, что мы сможем основные вопросы закрыть в этой сфере так, как никогда они не решались — ни в царские времена, ни в советские. Всё для этого есть: есть технологии, есть раскрученные производства строительных материалов, есть наука, организация хорошая», — пояснил глава государства.

Путин напомнил, что в 2023 году в России было введено в эксплуатацию около 110,1 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордом последних лет. Сейчас, по мнению президента, возможно небольшое сжатие рынка из-за высоких ипотечных ставок, однако резкого падения показателей допускать нельзя, чтобы не загонять отрасль в кризис.

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Как уже сообщалось, президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко и обсудил ипотечные программы, которые действуют в России. Последний доложил главе государства, что за пять лет подобные льготы помогли купить жильё 3,8 миллиона семей в стране.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Татьяна Миссуми
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