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Регион
10 апреля, 16:34

В Венгрии признали, что страну могли атаковать биологическим оружием

Гуйяш: Вспышка ящура в Венгрии могла произойти из-за биологической атаки

Глава администрации премьера Венгрии Гергели Гуйяш. Обложка © ТАСС / AP / Lajos Soos

Глава администрации премьера Венгрии Гергели Гуйяш. Обложка © ТАСС / AP / Lajos Soos

Венгрия могла стать целью биологической атаки. Такое предположение озвучил руководитель администрации главы правительства страны Гергели Гуйяш, комментируя сообщения о вспышке ящура, спровоцировавшей забой скота и закрытие границ.

«На данном этапе мы можем сказать, что нельзя исключать, что вирус был не природного происхождения, возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом»,приводит его заявление Reuters.

Подозреваемых в этом акте Гуйяш не назвал. Других деталей ситуации он также не раскрывал.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Россельхознадзор с 20 января 2025 года запретил ввоз и транзит скота с территории Евросоюза в Россию. Причиной стала вспышка ящура на территории Германии, о которой руководство страны объявило 9 января.

Юрий Лысенко
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