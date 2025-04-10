В Венгрии признали, что страну могли атаковать биологическим оружием
Гуйяш: Вспышка ящура в Венгрии могла произойти из-за биологической атаки
Глава администрации премьера Венгрии Гергели Гуйяш. Обложка © ТАСС / AP / Lajos Soos
Венгрия могла стать целью биологической атаки. Такое предположение озвучил руководитель администрации главы правительства страны Гергели Гуйяш, комментируя сообщения о вспышке ящура, спровоцировавшей забой скота и закрытие границ.
«На данном этапе мы можем сказать, что нельзя исключать, что вирус был не природного происхождения, возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом», — приводит его заявление Reuters.
Подозреваемых в этом акте Гуйяш не назвал. Других деталей ситуации он также не раскрывал.
Ранее Life.ru рассказывал, что Россельхознадзор с 20 января 2025 года запретил ввоз и транзит скота с территории Евросоюза в Россию. Причиной стала вспышка ящура на территории Германии, о которой руководство страны объявило 9 января.