В Венгрии признали, что страну могли атаковать биологическим оружием

Венгрия могла стать целью биологической атаки. Такое предположение озвучил руководитель администрации главы правительства страны Гергели Гуйяш, комментируя сообщения о вспышке ящура, спровоцировавшей забой скота и закрытие границ.

«На данном этапе мы можем сказать, что нельзя исключать, что вирус был не природного происхождения, возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом», — приводит его заявление Reuters.

Подозреваемых в этом акте Гуйяш не назвал. Других деталей ситуации он также не раскрывал.