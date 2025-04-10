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10 апреля, 16:50

Додик назвал нового верховного лидера Европы

Додик: Новым лидером Европы может стать будущий канцлер Германии Фридрих Мерц

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Глава Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик высказал мнение о том, что будущим канцлером Германии, который может стать новым верховным лидером Европы, является Фридрих Мерц.

«У Европы нет лидера, и сейчас никто не выдвигается как верховный лидер для разрешения ситуации (...). Таким человеком может стать новый канцлер Германии Мерц», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул Додик, в Германии существует множество внутренних проблем, что помешает властям страны сосредоточиться на решении вопросов, касающихся Европы.

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Ранее в Германии заявили, что Фридрих Мерц ослабил свои позиции, согласившись на увеличение государственного долга. Это снизило его влияние в переговорах с СДПГ, с которой ХДС/ХСС планирует коалицию. В результате Мерц может быть вынужден делать уступки по миграции и социальной политике, что может вызвать недовольство правых избирателей и ослабить его партию.

Александра Мышляева
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