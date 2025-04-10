Глава Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик высказал мнение о том, что будущим канцлером Германии, который может стать новым верховным лидером Европы, является Фридрих Мерц.

«У Европы нет лидера, и сейчас никто не выдвигается как верховный лидер для разрешения ситуации (...). Таким человеком может стать новый канцлер Германии Мерц», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул Додик, в Германии существует множество внутренних проблем, что помешает властям страны сосредоточиться на решении вопросов, касающихся Европы.