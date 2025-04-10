Додик назвал нового верховного лидера Европы
Додик: Новым лидером Европы может стать будущий канцлер Германии Фридрих Мерц
Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил
Глава Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик высказал мнение о том, что будущим канцлером Германии, который может стать новым верховным лидером Европы, является Фридрих Мерц.
«У Европы нет лидера, и сейчас никто не выдвигается как верховный лидер для разрешения ситуации (...). Таким человеком может стать новый канцлер Германии Мерц», — приводит его слова ТАСС.
Как подчеркнул Додик, в Германии существует множество внутренних проблем, что помешает властям страны сосредоточиться на решении вопросов, касающихся Европы.
Ранее в Германии заявили, что Фридрих Мерц ослабил свои позиции, согласившись на увеличение государственного долга. Это снизило его влияние в переговорах с СДПГ, с которой ХДС/ХСС планирует коалицию. В результате Мерц может быть вынужден делать уступки по миграции и социальной политике, что может вызвать недовольство правых избирателей и ослабить его партию.