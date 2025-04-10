Загадочный клад в Великом Новгороде поведал о трагедии Х века

В Великом Новгороде археологи раскопали древнейший клад, состоящий из серебряных украшений и монет. Было найдено целых три тайника, что говорит о трагических событиях тех лет, заставивших их обладателей прятать свои богатства. Об этом рассказали в Институте археологии РАН.

Три тайника были обнаружены специалистами за последнюю пару лет, все найденные монеты датируются примерно 974 — 975 годами, в этот период собственник и решил спрятать деньги поглубже в землю. Сейчас перед историками стоит вопрос, что побудило тогдашних горожан прятать имущество. Возможно, большая опасность угрожала самому Великому Новгороду.

Историки обращают внимание, что раз клад не был откопан, то владелец, скорее всего, погиб или не имел возможности вернуться к тайнику. Сейчас установлено, что сокровища принадлежали одной семье, которая имела большой достаток. Помимо денег и украшений, в тайниках найдены свинцовые печати, товарные пломбы, слиток из серебра, украшения для одежды и берестяные грамоты.