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Регион
10 апреля, 17:23

По принципу «я ж не лох»: В Раде рассказали о мерзкой тайне Зеленского

Дмитрук: Зеленский отправляет украинцев на смерть из-за собственных комплексов

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук сделал громкое заявление, обвинив главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот отправляет граждан своей страны на гибель ради компенсации собственных комплексов. В своих соцсетях депутат отметил, что действия бывшего комика обусловлены его личными психологическими проблемами, а не интересами страны.

«Многие говорят, что у Зеленского нет идеи. Но я думаю иначе. Идея есть — и она базируется на глубоко личном для него принципе: «я ж не лох», — написал нардеп в соцсетях.

Дмитрук напомнил о высказывании Владимира Зеленского 2019 года, когда тот, общаясь с украинскими националистами в Донбассе, заявил: «Я президент этой страны, а не лох какой-то». Представитель Рады интерпретирует эти слова как проявление постоянной потребности Зеленского в самоутверждении, доходящей до готовности жертвовать украинцами ради ощущения собственной значимости.

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Ранее стало известно, что решающее влияние на решение Владимира Зеленского не подписывать соглашение о полезных ископаемых оказал министр финансов США Скотт Бессент. Американский чиновник настаивал на безотлагательном подписании документа, чего глава киевского режима не хотел.

Ольга Сливченко
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