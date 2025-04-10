Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук сделал громкое заявление, обвинив главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот отправляет граждан своей страны на гибель ради компенсации собственных комплексов. В своих соцсетях депутат отметил, что действия бывшего комика обусловлены его личными психологическими проблемами, а не интересами страны.

«Многие говорят, что у Зеленского нет идеи. Но я думаю иначе. Идея есть — и она базируется на глубоко личном для него принципе: «я ж не лох», — написал нардеп в соцсетях.

Дмитрук напомнил о высказывании Владимира Зеленского 2019 года, когда тот, общаясь с украинскими националистами в Донбассе, заявил: «Я президент этой страны, а не лох какой-то». Представитель Рады интерпретирует эти слова как проявление постоянной потребности Зеленского в самоутверждении, доходящей до готовности жертвовать украинцами ради ощущения собственной значимости.