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10 апреля, 18:53

Норвежский фильм о жизни двух сперматозоидов не покажут в России

Минкульт РФ отказал в прокате норвежскому фильму «Полный армагеддец»

Министерство культуры РФ не стало выдавать прокатное удостоверение норвежскому анимационному фильму «Полный армагеддец», где сюжет построен на истории двух сперматозоидов. Об отказе в прокате ведомство сообщило журналистам.

«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов Минкультуры России принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения на анимационный фильм «Полный армагеддец», — сказано в заявлении.

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Татьяна Миссуми
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