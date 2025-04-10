Норвежский фильм о жизни двух сперматозоидов не покажут в России
Минкульт РФ отказал в прокате норвежскому фильму «Полный армагеддец»
Министерство культуры РФ не стало выдавать прокатное удостоверение норвежскому анимационному фильму «Полный армагеддец», где сюжет построен на истории двух сперматозоидов. Об отказе в прокате ведомство сообщило журналистам.
«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов Минкультуры России принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения на анимационный фильм «Полный армагеддец», — сказано в заявлении.
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