Норвежский фильм о жизни двух сперматозоидов не покажут в России

Министерство культуры РФ не стало выдавать прокатное удостоверение норвежскому анимационному фильму «Полный армагеддец», где сюжет построен на истории двух сперматозоидов. Об отказе в прокате ведомство сообщило журналистам.

«По результатам рассмотрения поступившего заявления и комплекта документов Минкультуры России принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения на анимационный фильм «Полный армагеддец», — сказано в заявлении.