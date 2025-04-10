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10 апреля, 18:45

Выбрать еду или душ? Французы вернулись в Средневековье из-за нехватки денег

Le Figaro: Половина французов отказалась от средств гигиены из-за безденежья

Финансовые трудности вынуждают французов экономить на самом необходимом. Почти половина жителей государства (47%) сократили расходы на гигиенические товары. Об этом свидетельствуют данные опроса Le Figaro. Треть опрошенных признались, что стали реже стирать одежду, а некоторые и вовсе перестали пользоваться зубной пастой. Всё это происходит из-за нехватки средств.

«Восемь миллионов человек во Франции вынуждены делать выбор: поесть или помыться. Мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им», — высказался управляющий директор ассоциации Dons Solidaires Доминик Безансон.

Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%
Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%

А ранее тарифная политика администрации Трампа спровоцировала необычную реакцию на американском потребительском рынке. Жители США, обеспокоенные подорожанием импортных товаров, массово закупают продукты с длительным сроком годности, включая консервы и муку, что свидетельствует о стремлении минимизировать риски.

Обложка ©

freepik/Kireyonok_Yuliya

Ольга Сливченко
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