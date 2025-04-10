Выбрать еду или душ? Французы вернулись в Средневековье из-за нехватки денег

Финансовые трудности вынуждают французов экономить на самом необходимом. Почти половина жителей государства (47%) сократили расходы на гигиенические товары. Об этом свидетельствуют данные опроса Le Figaro. Треть опрошенных признались, что стали реже стирать одежду, а некоторые и вовсе перестали пользоваться зубной пастой. Всё это происходит из-за нехватки средств.

«Восемь миллионов человек во Франции вынуждены делать выбор: поесть или помыться. Мы должны мобилизоваться, чтобы помочь им», — высказался управляющий директор ассоциации Dons Solidaires Доминик Безансон.