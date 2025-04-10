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10 апреля, 17:55

Медведев: При проверке знания мигрантами русского языка выявлены злоупотребления

Заседание межведомственной комиссии по миграционной политике выявило тревожные факты: замглавы Совбеза Дмитрий Медведев констатировал, что система тестирования мигрантов на знание русского языка и истории России буквально пронизана злоупотреблениями.

«Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», — сообщил он.

Число нелегально находящихся в РФ иностранцев перевалило за полмиллиона
Число нелегально находящихся в РФ иностранцев перевалило за полмиллиона

Ранее для определения уровня владения русским языком у детей-мигрантов, поступающих в школы России, Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) разработаны специальные тесты. Они направлены на проверку умений говорить, воспринимать и понимать устную речь, а также знания лексических и грамматических норм русского языка.

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Shutterstock / FOTODOM / Artyom Sobolev

Николь Вербер
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