Медведев: При проверке знания мигрантами русского языка выявлены злоупотребления

Заседание межведомственной комиссии по миграционной политике выявило тревожные факты: замглавы Совбеза Дмитрий Медведев констатировал, что система тестирования мигрантов на знание русского языка и истории России буквально пронизана злоупотреблениями.

«Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», — сообщил он.