Медведев: При проверке знания мигрантами русского языка выявлены злоупотребления
Заседание межведомственной комиссии по миграционной политике выявило тревожные факты: замглавы Совбеза Дмитрий Медведев констатировал, что система тестирования мигрантов на знание русского языка и истории России буквально пронизана злоупотреблениями.
«Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», — сообщил он.
Ранее для определения уровня владения русским языком у детей-мигрантов, поступающих в школы России, Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) разработаны специальные тесты. Они направлены на проверку умений говорить, воспринимать и понимать устную речь, а также знания лексических и грамматических норм русского языка.
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