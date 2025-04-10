Медведев: Мигрантам с непогашенной судимостью нельзя разрешать жить в России

Мигранты, у которых есть неснятая или непогашенная судимость, опасны и им нельзя предоставлять разрешение на проживание в России. Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Такие люди представляют значительную угрозу безопасности нашего государства. Согласно действующим правилам, они не должны получать разрешение на временное проживание, вид на жительство, тем более гражданство», — заявил он.