Заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него, которые находятся в Киеве. Он считает позорной для Вашингтона данные о попытке обвиняемого в покушении на американского лидера купить ракетную установку на Украине.

«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?», — обратился Медведев к американскому президенту в Telegram-канале и соцсети X.