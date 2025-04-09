Медведев советует Трампу покарать заказчиков покушения на него «с Банковой»
Владимир Зеленский, Дональд Трамп. Обложка © Х / White House
Заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него, которые находятся в Киеве. Он считает позорной для Вашингтона данные о попытке обвиняемого в покушении на американского лидера купить ракетную установку на Украине.
«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?», — обратился Медведев к американскому президенту в Telegram-канале и соцсети X.
Напомним, что Трампа трижды хотели устранить во время предвыборной кампании. Первая попытка покушения, наиболее опасная, произошла 13 июля прошлого года в Пенсильвании, когда пуля прошла в непосредственной близости от головы Трампа. Ещё одна попытка была предпринята 15 сентября. Как раз в этом покушении обвиняют Райана Рута. О предотвращении третьей попытки сообщили в калифорнийской полиции 13 октября.