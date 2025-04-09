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9 апреля, 07:27

Медведев советует Трампу покарать заказчиков покушения на него «‎с Банковой»

Владимир Зеленский, Дональд Трамп. Обложка © Х / White House

Владимир Зеленский, Дональд Трамп. Обложка © Х / White House

Заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него, которые находятся в Киеве. Он считает позорной для Вашингтона данные о попытке обвиняемого в покушении на американского лидера купить ракетную установку на Украине.

«США потратили на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. И что? Теперь американские дебилы покупают у бандеровцев оружие, чтобы убить своего президента! Какой позор! Ау, милосердный Трамп, не пора ли покарать истинных заказчиков покушения, нюхающих кокс на Банковой?», — обратился Медведев к американскому президенту в Telegram-канале и соцсети X.

Обвиняемый в покушении на Трампа проукраинский шизик хотел сбить самолёт политика ракетницей ВСУ
Обвиняемый в покушении на Трампа проукраинский шизик хотел сбить самолёт политика ракетницей ВСУ

Напомним, что Трампа трижды хотели устранить во время предвыборной кампании. Первая попытка покушения, наиболее опасная, произошла 13 июля прошлого года в Пенсильвании, когда пуля прошла в непосредственной близости от головы Трампа. Ещё одна попытка была предпринята 15 сентября. Как раз в этом покушении обвиняют Райана Рута. О предотвращении третьей попытки сообщили в калифорнийской полиции 13 октября.

Андрей Бражников
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