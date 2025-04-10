Украинская делегация отправилась на переговоры с США для обсуждения соглашения о недрах. Лидер киевского режима Владимир Зеленский сформулировал чёткие директивы для участников. Среди требований — равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев. Об этом сообщает издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники.

«Переговорная группа имеет директивы от Зеленского, очерченные на закрытом совещании: равное распределение взносов, привлечение американских технологий добычи, создание не только возможностей для заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев», — говорится в сообщении.