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10 апреля, 18:28

Участники сделки по недрам получили директивы от Зеленского

Равные взносы и рабочие места потребует Украина на переговорах с США по недрам

Киев снова попытается заключить сделку по недрам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Киев снова попытается заключить сделку по недрам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Украинская делегация отправилась на переговоры с США для обсуждения соглашения о недрах. Лидер киевского режима Владимир Зеленский сформулировал чёткие директивы для участников. Среди требований — равное распределение взносов и создание рабочих мест для украинцев. Об этом сообщает издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники.

«Переговорная группа имеет директивы от Зеленского, очерченные на закрытом совещании: равное распределение взносов, привлечение американских технологий добычи, создание не только возможностей для заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев», — говорится в сообщении.

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Делегацию возглавляет заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Его сопровождают замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Ранее Зеленский резко отреагировал на слова министра финансов США Скотта Бессента о «срыве самой лёгкой сделки в мире». Киевский лидер заявил, что не считает Украину «третьесортной страной», и призвал США общаться «на равных».

Лия Мурадьян
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