Лукашенко: Страны БРИКС могут создать свою валюту, альтернативную доллару

Со временем страны БРИКС могут разработать валюту, которая станет альтернативой доллару. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир».

«Вполне возможно. Со временем. Никто, как [президент России Владимир] Путин сказал, сегодня этим особо не занимается. Пока, может, Бразилии и Китаю или другим это не нужно, хотя Китаю вот-вот уже надо будет. Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему монополизм доллара приводит», — сказал он.

Он отметил, что недавно лидер США Дональд Трамп резко критиковал БРИКС. По словам белорусского лидера, это свидетельствует о том, что противники объединения увидели в нём соперника. Он также указал на то, сколько стран сейчас стремятся вступить в организацию.