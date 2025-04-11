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10 апреля, 21:35

Лукашенко: Страны БРИКС могут создать свою валюту, альтернативную доллару

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Со временем страны БРИКС могут разработать валюту, которая станет альтернативой доллару. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью МТРК «Мир».

«Вполне возможно. Со временем. Никто, как [президент России Владимир] Путин сказал, сегодня этим особо не занимается. Пока, может, Бразилии и Китаю или другим это не нужно, хотя Китаю вот-вот уже надо будет. Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему монополизм доллара приводит», — сказал он.

Он отметил, что недавно лидер США Дональд Трамп резко критиковал БРИКС. По словам белорусского лидера, это свидетельствует о том, что противники объединения увидели в нём соперника. Он также указал на то, сколько стран сейчас стремятся вступить в организацию.

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Напомним, Трамп заявил, что стремление стран БРИКС разработать собственную валюту является угрозой для США и может привести к «катастрофическим последствиям» как для Вашингтона, так и для всего мира. Он акцентировал внимание на том, что такая инициатива может ослабить позиции доллара. Кроме того, он предупредил о возможности введения 100%-ных пошлин на товары из стран БРИКС, если они решат реализовать свою валюту.

Александра Мышляева
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