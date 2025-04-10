Нанятую Байденом посла США на Украине уволили спустя три года работы
Госдеп США подтвердил отставку Бринк с должности посла в Киеве
Бриджит Бринк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Госдепартамент подтвердил, что американский посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс.
«Да, она возвращается домой», — ответила Брюс на вопрос журналистов об отставке американского посла на Украине.
Бриджит Бринк назначил на должность посла США на Украине бывший американский президент Джо Байден. Сенат США единогласно утвердил её на этот пост 18 мая 2022 года. Она прибыла в Киев 29 мая 2022 года и проработала почти три года.
«Она отлично показала себя, и мы желаем ей всего наилучшего», — добавила Брюс, не уточнив, в какой должности продолжит службу дипломат.
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