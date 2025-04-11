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10 апреля, 22:53

Полиция Лос-Анджелеса ранила и задержала жену басиста рок-группы Weezer

В элитном районе Лос-Анджелеса произошёл инцидент с участием Джиллиан Шрайнер, супруги басиста культовой рок-группы Weezer Скотта Шрайнера. Как сообщил местный телеканал ABC7ABC7, во время полицейского рейда по поиску подозреваемого в наезде на пешехода, офицеры заметили женщину, сидевшую во дворе своего особняка с пистолетом в руках.

После неоднократных требований опустить оружие, Шрайнер не только проигнорировала приказы, но и направила ствол в сторону правоохранителей. В ответ полиция открыла огонь, ранив её в плечо. Пострадавшая успела скрыться в доме, но вскоре её задержали.

Полиция Лос-Анджелеса задержала жену басиста рок-группы Weezerktla. Видео © KTLA

Суд предъявил 38-летней Шрайнер обвинение в покушении на убийство сотрудника полиции. Несмотря на тяжесть обвинения, уже через несколько часов она вышла на свободу, внеся залог в $1 млн.

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Обложка ©

Х / KTLA

Артём Гапоненко
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