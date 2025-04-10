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Регион
10 апреля, 20:16

«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах грохнул «Лацио» в четвертьфинале Лиги Европы

Российский голкипер Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Лацио» в 1/4 Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы норвежский «Будё-Глимт» одержал уверенную победу над римским «Лацио» со счётом 2:0. Ворота хозяев поля на стадионе в Будё защищал Никита Хайкин, которому пришлось лишь раз вступить в игру.

Оба гола в ворота итальянского клуба на счету Ульрика Сальтнеса, который отличился на 47-й и 69-й минутах встречи.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Риме, где «Лацио» предстоит отыгрывать два мяча. Результат первой игры стал неожиданным ударом для итальянцев — до этого матча они считались явными фаворитами пары. Однако за 90 минут смогли лишь раз пробить по воротам Хайкина.

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Ранее состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых. Забитыми мячами отметились дубль оформил Роберт Левандовский, ещё по голу забили Рафинья и Ламин Ямаль.

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Bodø/Glimt

Артём Гапоненко
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