«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах грохнул «Лацио» в четвертьфинале Лиги Европы
Российский голкипер Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Лацио» в 1/4 Лиги Европы
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы норвежский «Будё-Глимт» одержал уверенную победу над римским «Лацио» со счётом 2:0. Ворота хозяев поля на стадионе в Будё защищал Никита Хайкин, которому пришлось лишь раз вступить в игру.
Оба гола в ворота итальянского клуба на счету Ульрика Сальтнеса, который отличился на 47-й и 69-й минутах встречи.
Ответный поединок состоится 17 апреля в Риме, где «Лацио» предстоит отыгрывать два мяча. Результат первой игры стал неожиданным ударом для итальянцев — до этого матча они считались явными фаворитами пары. Однако за 90 минут смогли лишь раз пробить по воротам Хайкина.
Ранее состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и дортмундской «Боруссией». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых. Забитыми мячами отметились дубль оформил Роберт Левандовский, ещё по голу забили Рафинья и Ламин Ямаль.