«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах грохнул «Лацио» в четвертьфинале Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы норвежский «Будё-Глимт» одержал уверенную победу над римским «Лацио» со счётом 2:0. Ворота хозяев поля на стадионе в Будё защищал Никита Хайкин, которому пришлось лишь раз вступить в игру.

Оба гола в ворота итальянского клуба на счету Ульрика Сальтнеса, который отличился на 47-й и 69-й минутах встречи.

Ответный поединок состоится 17 апреля в Риме, где «Лацио» предстоит отыгрывать два мяча. Результат первой игры стал неожиданным ударом для итальянцев — до этого матча они считались явными фаворитами пары. Однако за 90 минут смогли лишь раз пробить по воротам Хайкина.