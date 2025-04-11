В Доминикане завершили разбор завалов в ночном клубе, погиб 221 человек
Обрушение крыши клуба в Доминикане. Обложка © X / Periodistassinfronteras
Власти Доминиканской Республики завершили спасательную операцию на месте обрушения крыши ночного клуба Jet Set в столице Санто-Доминго. Трагедия, произошедшая в ночь на 7 апреля во время концерта живой музыки, унесла жизни 221 человека, ещё 189 посетителей удалось спасти из-под завалов, пишет CNN.
Как сообщил министр здравоохранения Виктор Аталлах местному изданию El Caribe, большинство погибших скончались мгновенно от ударов обрушившейся конструкции по голове и груди.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования доминиканскому коллеге Луису Абинадеру, подчеркнув солидарность с народом страны в этот трагический момент. Послание главы РФ опубликовано пресс-службой Кремля.