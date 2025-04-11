В Доминикане завершили разбор завалов в ночном клубе, погиб 221 человек

Власти Доминиканской Республики завершили спасательную операцию на месте обрушения крыши ночного клуба Jet Set в столице Санто-Доминго. Трагедия, произошедшая в ночь на 7 апреля во время концерта живой музыки, унесла жизни 221 человека, ещё 189 посетителей удалось спасти из-под завалов, пишет CNN.