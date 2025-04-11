Лолита получила престижный приз за прошлое

На восьмой церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» Лолита Милявская получила специальную награду «Звезда Авторадио». Об этом сообщает Super.ru.

Лолита получила премию Жара Music Awards . Видео © Telegram / Super.ru

«Если тебе дают спецприз, значит, что тебе дают его за прошлое. Означает, что ты нифига не сделал в настоящем. И я правда не сделала», — прокомментировала она награду в характерной манере.

Не обошлось и без фирменного хулиганства — артистка «чмокнула» ведущего церемонии Алексея Воробьёва.

Премия «Жара Music Awards», проходящая уже в восьмой раз, остаётся одним из главных музыкальных событий года, отмечая достижения артистов по итогам 2024 года.