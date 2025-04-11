Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 00:45

Лолита получила престижный приз за прошлое

Лолита получила премию Жара Music Awards и указала на своё прошлое

Певица Лолита. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

Певица Лолита. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lolitamilyavskaya

На восьмой церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» Лолита Милявская получила специальную награду «Звезда Авторадио». Об этом сообщает Super.ru.

Лолита получила премию Жара Music Awards . Видео © Telegram / Super.ru

«Если тебе дают спецприз, значит, что тебе дают его за прошлое. Означает, что ты нифига не сделал в настоящем. И я правда не сделала», — прокомментировала она награду в характерной манере.

Не обошлось и без фирменного хулиганства — артистка «чмокнула» ведущего церемонии Алексея Воробьёва.

Лолита обещала платить тысячу рублей за каждое матерное слово
Лолита обещала платить тысячу рублей за каждое матерное слово

Премия «Жара Music Awards», проходящая уже в восьмой раз, остаётся одним из главных музыкальных событий года, отмечая достижения артистов по итогам 2024 года.

Отдельное внимание на церемонии привлекло появление Григория Лепса с 19-летней Авророй. Как ранее сообщал Life.ru, это стало первым за долгое время совместным выходом пары на публику. Пара предпочла не общаться с прессой и быстро покинула красную дорожку.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Лолита Милявская
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar