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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 23:14

В Госдепе призвали Россию освободить 72-летнего наёмника ВСУ Стивена Хаббарда

Стивен Хаббард. Обложка © Телеграм / Colonelcassad

Стивен Хаббард. Обложка © Телеграм / Colonelcassad

Вашингтон призывает Москву освободить американского наёмника Стивена Хаббарда, которого осудили в России за наёмничество и участие в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своём заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — заявила она в беседе с журналистами.

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Как сообщал Life.ru, суд в октябре прошлого года назначил 72-летнему пенсионеру Стивену Хаббарду 6 лет и 10 месяцев колонии. Его обвиняли в участии в конфликте в качестве наёмника ВСУ на стороне Украины. Мужчина признал свою вину.

Лия Мурадьян
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