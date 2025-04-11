В Госдепе призвали Россию освободить 72-летнего наёмника ВСУ Стивена Хаббарда
Стивен Хаббард. Обложка © Телеграм / Colonelcassad
Вашингтон призывает Москву освободить американского наёмника Стивена Хаббарда, которого осудили в России за наёмничество и участие в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Я хочу подчеркнуть то, о чем я говорила в своём заявлении: призываю Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей уже почти три года», — заявила она в беседе с журналистами.
Как сообщал Life.ru, суд в октябре прошлого года назначил 72-летнему пенсионеру Стивену Хаббарду 6 лет и 10 месяцев колонии. Его обвиняли в участии в конфликте в качестве наёмника ВСУ на стороне Украины. Мужчина признал свою вину.