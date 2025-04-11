Место для барбекю и тренажёрный зал: Life.ru выяснил, как россияне используют балконы

Традиция захламлять балконы и лоджии в российских городах постепенно уходит в прошлое. 70% россиян теперь рассматривают это пространство как ценное дополнение к жилой площади, а не как место для хранения ненужных вещей. Вместо привычных закруток и сезонных предметов здесь всё чаще появляются уютные уголки для отдыха, спортивные зоны и даже мини-офисы.

Согласно исследованию девелоперской компании FORMA, результаты которого есть в распоряжении Life.ru, современные россияне стали более креативно подходить к использованию дополнительного пространства в квартирах. Почти половина опрошенных (49%) обустраивают на балконах и лоджиях зоны для отдыха, а 4% мужчин создали там мини-тренажёрные залы. Некоторые идут ещё дальше — оборудуют рабочие кабинеты (3%), устанавливают электрогрили для барбекю или организуют мини-бары для встреч с друзьями.

Архитектурные предпочтения также меняются: если 60% россиян по-прежнему выбирают традиционные застеклённые лоджии, то популярность террас стремительно растёт — их уже оценили 27% опрошенных. При выборе жилья 30% женщин и 22% мужчин рассматривают квартиры с террасами как приоритетный вариант.

Как пояснил заместитель руководителя девелоперской компании FORMA Александр Ким, этот тренд отражает общее стремление к более комфортной и функциональной организации жилого пространства. В Москве спрос на жильё с террасами за последние два года вырос на 90%. Это не только повышает качество жизни жильцов, но и улучшает эстетику городской застройки — 90% респондентов согласны, что дома с балконами и террасами выглядят привлекательнее.

«Причём, отвечая на покупательский спрос, за последние 2 года доля таких предложений резко увеличилась — на 86% в 2023 году и на 90% в 2024-ом», — рассказал он.

Интересно, что треть россиян (33%) считают идеальными для жизни 5-10 этажи, а выход на балкон предпочитают иметь из гостиной (45%). Лишь 13% мечтают о террасе на последнем этаже. Эти изменения в потребительских предпочтениях во многом связаны с опытом пандемии, когда балконы стали альтернативой прогулкам.