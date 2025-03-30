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30 марта, 09:49

Девушка без комплексов погрела свою «Матильду», распластавшись лягушкой на балконе в Красноярске

Жительница Красноярска голышом легла загорать на балконе на виду всего ЖК

Жительница Красноярска решила подогреть интимное место прямо на балконе и вызвала возмущение соседей. Об этом сообщает SHOT.

Женщина грела «Маильду» на виду всего ЖК в Красноярском крае. Фото © SHOT

Женщина грела «Маильду» на виду всего ЖК в Красноярском крае. Фото © SHOT

Жительница жилого комплекса «Полтавский» на улице Судостроительной решила начать сезон загара в нудистском стиле, не покидая своего жилья. Это вызвало волну негативных комментариев, преимущественно от женщин. Местные жители упрекают её в непристойном поведении и выражают беспокойство о том, что дети из соседних домов могут её увидеть.

Голый эксгибиционист так часто являлся в пункт Wildberries, что его там перестали замечать
Голый эксгибиционист так часто являлся в пункт Wildberries, что его там перестали замечать

А в прошлом году подобный скандал потряс жителей столицы. Двое москвичей оголились на детской площадке, а один из них начал с кулаками отстаивать своё право на загар. Взволнованные родители пригрозили им полицией, однако полуголый мужчина набросился на одну из мам с кулаками. Позднее его арестовали на 15 суток.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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