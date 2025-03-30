Девушка без комплексов погрела свою «Матильду», распластавшись лягушкой на балконе в Красноярске

Жительница Красноярска решила подогреть интимное место прямо на балконе и вызвала возмущение соседей. Об этом сообщает SHOT.

Женщина грела «Маильду» на виду всего ЖК в Красноярском крае. Фото © SHOT

Жительница жилого комплекса «Полтавский» на улице Судостроительной решила начать сезон загара в нудистском стиле, не покидая своего жилья. Это вызвало волну негативных комментариев, преимущественно от женщин. Местные жители упрекают её в непристойном поведении и выражают беспокойство о том, что дети из соседних домов могут её увидеть.