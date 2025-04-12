Приказали «голоса в голове»: Осуждённый в ОАЭ россиянин вышел по амнистии и решил убить жену на родине

Осуждённый в ОАЭ россиянин вышел на свободу и вернулся на родину, чтобы убить супругу. Как сообщает SHOT, так ему приказали «голоса в голове».

По данным телеграм-канала, 45-летний Павел из Самары вместе с женой и дочкой на новогодние праздники полетели в Шарджу. Во время отпуска мужчина вёл себя крайне агрессивно и постоянно ревновал супругу. В день вылета домой Павел категорически не хотел выселяться из отеля и устроил перепалку с сотрудниками.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, турист напал и на них. Россиянина усмирили электрошоком и отправили в тюрьму на полгода. Спустя пару месяцев его выпустили на свободу по амнистии, в честь окончания священного месяца Рамадан.

Перед тем, как лететь домой, Павел позвонил жене и сказал, что собирается убить её, так ему велели голоса в голове. Встревоженная супруга сразу сообщила в полицию, добавив, что у мужа дома целый арсенал огнестрельного оружия. Уже в Самаре Павла встретили полицейские. Сейчас мужчина находится на лечении в диспансере.