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11 апреля, 02:53

Юрист объяснил, что делать при падении сосулек на ваш автомобиль

Юрист Воропаев: При падении сосульки на ваше авто нужно вызвать полицию

Весенняя непогода с резкими перепадами температур создаёт опасные условия для парковки автомобилей — на крышах зданий скапливаются снежные массы и наледь. Если ваш автомобиль пострадал от падения снега или сосулек, важно грамотно зафиксировать ущерб для последующего возмещения.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с радио Sputnik объяснил, что ключевым моментом является официальная фиксация происшествия. Необходимо незамедлительно вызвать наряд полиции, который составит протокол — этот документ станет основным доказательством при обращении в суд. Параллельно стоит вызвать независимого оценщика для документального подтверждения размера ущерба, что позволит избежать дорогостоящей судебной экспертизы в дальнейшем.

Ответственность за ненадлежащее содержание крыши лежит на управляющей компании (для жилых домов) или собственнике здания (для коммерческой недвижимости). Помимо возмещения стоимости ремонта, можно требовать компенсацию морального вреда и 50% штраф от суммы ущерба, если требования не будут удовлетворены добровольно.

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Напомним, Москву и Московскую область в апреле засыпало снегом. При этом зимние погодные условия сохранятся в течение всей недели, а на грядущих выходных похолодает и снег пока не растает.

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«Шедеврум» / Life.ru

Артём Гапоненко
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