Си Цзиньпин едет в турне по Юго-Восточной Азии

Председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 18 апреля совершит государственные визиты в страны Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Об азиатском турне китайского лидера сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Глава государства прибудет в Ханой 14-15 апреля по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и президента страны Лыонга Кыонга. С 15 по 18 апреля Си Цзиньпин приедет в Куала-Лумпур и Пномпень по приглашению короля Малайзии Ибрагима и короля Камбоджи Нородома Сиамони.