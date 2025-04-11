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11 апреля, 05:28

Си Цзиньпин едет в турне по Юго-Восточной Азии

МИД Китая: С 14 по 18 апреля Си Цзиньпин посетит Вьетнам, Малайзию и Камбоджу

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин с 14 по 18 апреля совершит государственные визиты в страны Юго-Восточной Азии – Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. Об азиатском турне китайского лидера сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

Глава государства прибудет в Ханой 14-15 апреля по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и президента страны Лыонга Кыонга. С 15 по 18 апреля Си Цзиньпин приедет в Куала-Лумпур и Пномпень по приглашению короля Малайзии Ибрагима и короля Камбоджи Нородома Сиамони.

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Ранее Life.ru рассказал также о региональной поезде российского президента Владимира Путина. Куда именно отправиться глава государства — неизвестно, но в Кремле обещали позже поделиться информацией.

Наталья Афонина
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