Папа Римский Франциск посетил собор Святого Петра в обычной одежде под пледом

Несмотря на продолжающийся период восстановления после перенесённого воспаления лёгких, 88-летний папа римский Франциск совершил визит в собор Святого Петра. Как свидетельствуют фото и видео, сделанные присутствующими, понтифик передвигался в инвалидном кресле в непривычно неформальном виде — в простой белой рубашке и чёрных брюках, без традиционного папского облачения, укрытый шерстяным пледом.

Папа Римский Франциск посетил собор Святого Петра. Видео © Х / Catholic Arena

Согласно информации Vatican News, во время этого визита Франциск помолился у гробниц своих предшественников Пия X и Бенедикта XV, а также лично пообщался с несколькими верующими, включая ребёнка. Пресс-служба Ватикана воздержалась от официальных комментариев, подчеркнув частный характер этого мероприятия.