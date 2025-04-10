Папа Римский Франциск посетил собор Святого Петра в обычной одежде под пледом
Несмотря на продолжающийся период восстановления после перенесённого воспаления лёгких, 88-летний папа римский Франциск совершил визит в собор Святого Петра. Как свидетельствуют фото и видео, сделанные присутствующими, понтифик передвигался в инвалидном кресле в непривычно неформальном виде — в простой белой рубашке и чёрных брюках, без традиционного папского облачения, укрытый шерстяным пледом.
Папа Римский Франциск посетил собор Святого Петра. Видео © Х / Catholic Arena
Согласно информации Vatican News, во время этого визита Франциск помолился у гробниц своих предшественников Пия X и Бенедикта XV, а также лично пообщался с несколькими верующими, включая ребёнка. Пресс-служба Ватикана воздержалась от официальных комментариев, подчеркнув частный характер этого мероприятия.
Понтифик начал выходить и появляться в общественных местах после тяжёлой болезни. 23 марта он показался на балконе больницы имени Агостино Джемелли в Риме. Напомним, что Франциск был госпитализирован 14 февраля с респираторной инфекцией и провёл в больнице более месяца.
Х / Catholic Arena