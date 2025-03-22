Может не вернуться ментально в этот мир: Папе римскому предрекли осложнения после ИВЛ
Врач Шафалинов не исключил, что папа римский может восстанавливать речь годами
Папа римский. Обложка © ТАСС / Zuma
Папа римский Франциск может долго восстанавливаться после длительного лечения, так как искусственная вентиляция лёгких влияет не только на речь, но и на всю нервную систему. Таким мнением поделился с телеканалом «Звезда» доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов.
«Человек после ИВЛ, если были осложнения в ходе вентиляции — может не вернуться ментально в этот мир. Способность заново учиться говорить по времени может занять месяцы, годы. Всё зависит от степени поражения ЦНС», — пояснил медик.
Напомним, папа был госпитализирован 14 февраля с диагнозом бронхит. Впоследствии его состояние ухудшилось, у него была диагностирована почечная недостаточность и пневмония. Понтифик пошёл на поправку только в начале марта. Кардинал Виктор Мануэль Фернандес сообщил, что священнослужителю придётся заново учиться говорить после длительной кислородотерапии в больнице.