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22 марта, 19:52

Может не вернуться ментально в этот мир: Папе римскому предрекли осложнения после ИВЛ

Врач Шафалинов не исключил, что папа римский может восстанавливать речь годами

Папа римский. Обложка © ТАСС / Zuma

Папа римский. Обложка © ТАСС / Zuma

Папа римский Франциск может долго восстанавливаться после длительного лечения, так как искусственная вентиляция лёгких влияет не только на речь, но и на всю нервную систему. Таким мнением поделился с телеканалом «Звезда» доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов.

«Человек после ИВЛ, если были осложнения в ходе вентиляцииможет не вернуться ментально в этот мир. Способность заново учиться говорить по времени может занять месяцы, годы. Всё зависит от степени поражения ЦНС», — пояснил медик.
Ватикан опубликовал первое фото папы римского после госпитализации
Ватикан опубликовал первое фото папы римского после госпитализации

Напомним, папа был госпитализирован 14 февраля с диагнозом бронхит. Впоследствии его состояние ухудшилось, у него была диагностирована почечная недостаточность и пневмония. Понтифик пошёл на поправку только в начале марта. Кардинал Виктор Мануэль Фернандес сообщил, что священнослужителю придётся заново учиться говорить после длительной кислородотерапии в больнице.

Татьяна Миссуми
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