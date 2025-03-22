Может не вернуться ментально в этот мир: Папе римскому предрекли осложнения после ИВЛ

Папа римский Франциск может долго восстанавливаться после длительного лечения, так как искусственная вентиляция лёгких влияет не только на речь, но и на всю нервную систему. Таким мнением поделился с телеканалом «Звезда» доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов.