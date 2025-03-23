Папа Римский впервые после болезни появился на публике

Папа Римский Франциск, госпитализированный 14 февраля, впервые за пять недель появился перед публикой. Он показался на балконе больницы имени Агостино Джемелли в Риме, чтобы провести традиционное воскресное благословение. Трансляцию события вёл портал Vatican News.

Перед больницей собрались несколько сотен человек, чтобы поприветствовать понтифика. Папа Римский, чей голос был ослаблен после интенсивной кислородной терапии, поблагодарил всех за поддержку.