Папа Римский впервые после болезни появился на публике
Папа римский Франциск впервые предстал перед верующими после пяти недель болезни
Папа римский Франциск впервые появился на публике после болезни. Обложка © ТАСС / AP / Domenico Stinellis
Папа Римский Франциск, госпитализированный 14 февраля, впервые за пять недель появился перед публикой. Он показался на балконе больницы имени Агостино Джемелли в Риме, чтобы провести традиционное воскресное благословение. Трансляцию события вёл портал Vatican News.
Перед больницей собрались несколько сотен человек, чтобы поприветствовать понтифика. Папа Римский, чей голос был ослаблен после интенсивной кислородной терапии, поблагодарил всех за поддержку.
«Спасибо всем», — произнёс он.
Напомним, 14 февраля Франциска госпитализировали с бронхитом, однако позже его состояние усугубилось: врачи обнаружили у понтифика почечную недостаточность и пневмонию. 7 марта он смог записать аудиообращение к верующим, где поблагодарил их за молитвы и поддержку, а 8 марта врачи стали делать осторожные прогнозы, что папа поправляется. Накануне лечащий врач Франциска объявил, что можно ждать его выписки из клиники.